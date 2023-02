Sethu, dal punk al rap: chi è il cantante di Sottoterra

Ha iniziato da giovanissimo con il punk e poi è passato al rap, proponendo una musica rivolta ai più giovani: Marco De Lauri, in arte Sethu, è un cantante che ha catturato l’attenzione di molti. Dai primi brani scritti con il fratello gemello Jiz al Festival di Sanremo: scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata del cantante.

Dove e quando è nato, età, biografia di Sethu

Sethu, pseudonimo di Marco De Lauri, è nato a Savona il 21 novembre del 1997. Ha 25 anni. Prima di passare al rap, il cantante si trasferisce a Milano con il fratello gemello, iniziando a esibirsi con diversi gruppi punk locali. Durante un’intervista a Rockit il cantante, parlando del fratello e dei suoi inizi, ha rivelato: “Abbiamo iniziato a suonare insieme in cameretta a dodici anni, e paradossalmente per me la musica ha sempre avuto una dimensione famigliare”.

Fidanzata, Instagram, vita privata di Sethu

Sulla vita privata di Sethu non si sa praticamente nulla, non sappiamo se abbia una fidanzata o meno. Il cantante è molto legato al fratello Jiz, che è anche il suo produttore. Durante un’intervista Sethu ha dichiarato: “Siamo molto simili come persone, non perché ci somigliamo fisicamente. Anche se abbiamo gusti diversi, abbiamo una visione artistica molto simile. Ci completiamo a vicenda. È un legame fortissimo, una situazione che non so quanti artisti a livello globale possano sperimentare”. Profilo Instagram: sethuisinhell.

Dove nasce il nome d’arte Sethu? Lo pseudonimo utilizzato dal cantante è un omaggio alla band Nile e più precisamente all’album At the Gate of Sethu.

La carriera di Sethu

Il cantante nel 2018 pubblica il suo EP d’esordio, Spero ti renda triste…. L’anno succssivo pubblica alcuni singoli, come Butterfly Knife e Hotspot, che gli permettono di raggiungere una certa notorietà. Nel 2022 firma un contratto con la Carosello Records, pubblicando il singolo Giro di notte grazie al quale viene nominato Artista del mese nel programma MTV New Generation. Nello stesso anno partecipa a Sanremo Giovani, arrivando tra i primi sei con il brano Sottoterra, che gli permette di prendere parte al Festival.