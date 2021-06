Sex and the city, Sarah Jessica Parker posta la foto della reunion. Manca Samantha

Sex and the City sta per tornare. A testimoniarlo è la protagonista Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw per i fan della serie, che su Instagram posta una foto della reunion. Ma sono solo in tre: all’appello ci sono Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte), manca Kim Cattrall, la mitica Samantha che ha risposto no alla chiamata.

“Ancora insieme. Accanto a tutti i ragazzi e ai nostri nuovi membri del cast”, ha scritto Sarah Jessica Parker, annunciando l’imminente avvio delle riprese per il revival della serie. “L’amicizia non passa mai di moda”, ha scritto invece Miranda, postando la stessa foto. Mentre Charlotte ha commentato: “Vi amo per sempre”, con tanto di cuoricini.

Sex and the city, le critiche a Charlotte

Tra i tanti commenti dei fan entusiasti, non sono mancate però alcune critiche. In particolare per Kristin Davis, l’elegantissima Charlotte attaccata per aver ecceduto con la chirurgia estetica.

Nella foto l’attrice ha il viso piuttosto gonfio e tirato. “Ma cosa ha fatto in faccia? – si domanda qualcuno – è irriconoscibile”. “Che peccato! Era così bella”, aggiunge qualcun altro.

Sex and the city, il ritorno

La nuova serie sarà composta da dieci episodi di mezz’ora ciascuno, scritti da una writer’s room di sole donne. Le riprese dovrebbero iniziare a New York questa estate e ci sarà anche Mr. Big.

HBO Max spiega che la nuova serie seguirà le avventure di Carrie e delle amiche Miranda e Charlotte mentre “navigano dalla complicata realtà delle loro vite da trentenni all’ancora più complicata realtà della loro vita e della loro amicizia da cinquantenni”.

Sex and the city, il 6 giugno 1998 l’esordio in Tv

Era un sabato, il 6 giugno 1998, quando Carrie Bradshaw ( Sarah Jessica Parker) apparve al mondo dalle frequenze cavo di Hbo: newyorkese, giornalista con una rubrica sull’amore e il sesso, amante delle scarpe firmate e single alla ricerca dell’amore.

Nel corso delle sei stagioni Carrie e le sue tre migliori amiche Charlotte, Miranda e Samantha si sono evolute fino a diventare anche un po’ le amiche di milioni di donne nel mondo.

Sex and the City, amato e anche criticato, ha portato i suoi fan nel mondo dell’amicizia femminile e delle relazioni romantiche ai limiti del credibile o puramente sessuali.

Carrie è stata un’anti-eroina egoista, narcisista, frivola. Ma è anche per questo che ci si può immedesimare in lei in certe situazioni.