Sex and the City torna in Tv con una nuova serie: ci saranno Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis (foto Ansa)

Torna Sex and the City. La nuova stagione si intitolerà ‘And Just Like That…’ e andrà in onda su Hbo Max con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, tre delle star del cast originale.

Kim Cattrall, che nella serie originale aveva avuto la parte di Samantha Jones, non parteciperà al revival che segue le avventure di Carrie Bradshaw (Jessica Parker), Charlotte York (Davis) e Miranda Hobbes (Nixon) e relativi amanti e amici una volta superata la soglia dei 50 anni.

La nuova serie – riporta Variety – avrà dieci episodi di mezz’ora ciascuno. La produzione dovrebbe cominciare a New York in primavera.

Sex and the city, il 6 giugno 1998 l’esordio in Tv

Era un sabato, il 6 giugno 1998, quando Carrie Bradshaw ( Sarah Jessica Parker) è stata presentata al mondo dalle frequenze cavo di Hbo: newyorkese, giornalista con una rubrica sull’amore e il sesso, amante delle scarpe firmate e single alla ricerca dell’amore.

Nel corso delle sei stagioni Carrie e le sue tre migliori amiche Charlotte, Miranda e Samantha si sono evolute fino a diventare anche un po’ amiche di milioni di donne nel mondo.

Sex and the City, amato e anche criticato, ha portato i suoi fan nel mondo dell’amicizia femminile e delle relazioni – romantiche ai limiti del credibile o puramente sessuali.

Carrie è stata un’anti-eroina egoista, narcisista, frivola. Ma è anche per questo che ci si può immedesimare in lei in certe situazioni. (Fonte: Ansa)