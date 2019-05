ROMA – Martina Hamdy e Sfera Ebbasta sono fidanzati? Il gossip impazza sul web. La ex concorrente del Grande Fratello Vip e il rapper si frequenterebbero ormai da qualche mese e ultimamente la loro relazione starebbe diventando sempre più seria, dicono diversi tabloid online.

Per Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, Martina, che è di origini egiziane, avrebbe anche lasciato il suo storico fidanzato con il quale avrebbe dovuto sposarsi.

Al momento i due non sono ancora usciti ufficialmente allo scoperto come coppia, ma i rumors si inseguono. Già lo scorso aprile Martina e Sfera erano stati visti insieme ad un evento all’Ippodromo di San Siro, il party di apertura di Leonardo Horse Project, dove si erano dimostrati intimi.

Entrambi sono molto riservati e dicono assai poco delle rispettive vite private. Sfera Ebbasta per un breve periodo, non più di un mese si dice, era stato legato a Taylor Mega, ma della sua vita affettiva altro non si sa.

La modella e conduttrice del Meteo.it, invece, ha avuto una lunga relazione con il suo fidanzato del quale però non ha mai detto il nome nemmeno all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, limitandosi sempre a chiamarlo Poppy. (Fonte: Novella 2000)