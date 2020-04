Sgarbi contro Walter Ricciardi: “Sia maledetto, il coronavirus morirà”

ROMA – “Sia maledetto Walter Ricciardi, lui e il coronavirus“: sono le pesanti parole che Vittorio Sgarbi dedica al rappresentante del governo italiano presso il comitato esecutivo dell’Oms.

In collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, il noto critico d’arte parla di “indicazione intollerabile” di scienziati “che non hanno saputo dare nessuna certezza” a proposito delle parole di Ricciardi secondo cui il Covid-19 tornerà “sicuramente dopo l’estate”.

“Io non accetto nulla – dice ancora Sgarbi – , io spero che il virus muoia e spero abbia ragione quello scienziato israeliano che dà 70, al massimo 90 giorni al coronavirus. Non possiamo vivere nell’incubo costante che limitata tutte le riaperture.

Il virus morirà, se ne andrà, è una speranza che va perseguita.

Voglio quell’israeliano e non Ricciardi, che ha detto una cosa che non poteva dire” ha aggiunto Sgarbi.

Già qualche giorno fa, Vittorio Sgarbi aveva criticato aspramente, su Twitter, il consulente del Ministero della Salute.

“Siamo alle barzellette. Oggi l’Oms ci dice che Walter Ricciardi, quello che il Governo ci ha presentato come il super esperto dell’Oms, non è dell’Oms e non rappresenta l’Oms. In un paese normale Ricciardi dovrebbe dimettersi“.

Sgarbi si riferiva alla presa di distanza da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità, dalle affermazioni fatte da Walter Ricciardi sul presidente Trump.

L’Oms infatti, tramite una nota, ha invitato ad “evitare espressioni” che la colleghino al consigliere del ministero della Sanità.

E anche il vicepresidente Ranieri Guerra aveva specificato: “Ricciardi è il rappresentante italiano presso il board dell’Oms, con cui non ha niente a che fare”. (fonte STASERA ITALIA)