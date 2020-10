Confronto sopra le righe tra Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso (qui il video).

La conversazione si accesa nel momento in cui in studio si è parlato della loro presunta relazione sentimentale.

In un primo momento, entrambi hanno negato questa presunta relazione. Sgarbi ha detto:

“Non mi piaci, non ti voglio, non ti volevo. Tra noi due non è successo niente, niente, niente!”.

La Pepe ha confermato la versione del critico d’arte ma ha anche detto qualcosa che ha mandato su tutte le furie Sgarbi:

Di fronte a questa accusa, Sgarbi ha perso la calma e ha lanciato un libro per colpire l’ex concorrente del Grande Fratello.

Subito dopo aver lanciato il libro, il sindaco di Sutri l’ha insultata:

La Pepe ha reagito in maniera stizzita:

“Mi hai appena lanciato un libro del caz*o che non leggerò mai (…) Se ti sei arrabbiato perché non te l’ho data puoi anche dirlo“.

Ma l’ultima parola se l’è presa Sgarbi:

“Non te l’ho mai chiesta. Tu me l’hai chiesto e non te l’ho dato io (…) La verità è che ti ho baciato e mi hai anche toccato l’uccello“ (fonti Live – Non è la d’Urso, Dagospia e Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it).