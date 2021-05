Shaila Gatta chi è, età, altezza, fidanzato Leonardo Blanchard, figli, vita privata, Striscia la notizia, vero nome, biografia e carriera della velina. La Gatta sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo.

Shaila Gatta chi è: data di nascita, altezza, peso e Instagram

Shaila Gatta è nata ad Aversa il 6 agosto del 1996. E’ alta 171 cm per un peso forma di 50 kg. E’ popolarissima su Instagram dove vanta quasi un milione di follower. E’ nota al pubblico televisivo per Striscia la notizia e Ciao Darwin.

La vita privata di Shaila Gatta, il fidanzato ed i figli

Tutto ciò che sappiamo sulla sua vita privata è uscito sulle riviste specializzate in gossip. Infatti ha avuto una relazione sentimentale con l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Jonathan Dante Gerlo, che è finita sotto ai riflettori. Ma quella storia è finita. Adesso è felicemente fidanzata con Leonardo Blanchard (ex calciatore di Serie A con la maglia del Frosinone Calcio).

La carriera di Shaila Gatta tra Ciao Darwin e Striscia la notizia

Come detto, la Gatta è un volto noto per gli appassionati di televisione. Infatti si è fatta apprezzare sia per la sua bravura che per la sua bellezza sia a Ciao Darwin che a Striscia la notizia. Oggi è ospite a Verissimo nel salotto televisivo di Silvia Toffanin.