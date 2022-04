Shel Shapiro chi è: età, dove e quando è nato, i Rokes, carriera, vita privata, moglie e figli, Instagram, film

Shel Shapiro è tra gli ospiti odierni di Mara Venier a Domenica In. In studio verranno mostrate alcune immagini del concerto che Shel ha tenuto nelle Marche.

Dove e quando è nato, età, origini, Rokes: la biografia di Shel Shapiro

Norman David “Shel” Shapiro è nato a Londra il 16 agosto del 1943. Ha 78 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Nato da una famiglia ebraica di origini russe, nel 1963 fa il suo debutto in Italia con il suo gruppo, gli Shel Carson Combo. Il gruppo cambia poi nome in The Rokes e accompagna Rita Pavone nel suo spettacolo Gian Burrasca. Negli anni sessanta i The Rokes raggiungono il successo in Italia, vendendo più di 5 milioni di dischi. Nel 1970 il gruppo si scioglie.

Insieme all’Equipe 84, i Rokes sono il gruppo più famoso del beat italiano. Non a caso, nel 2018 Shel ha realizzato un album insieme al leader dell’Equipe Maurizio Vandelli dal titolo “Love and Peace”.

Moglie, figli, Instagram, curiosità, vita privata di Shel Shapiro

Il cantante è stato sposato con Maria Lina Carreri, ex fotomodella e miss Cinema 1962. La donna si è tolta la vita nel 1992. I due si erano sposati nel 1969. Dal loro matrimonio, nel 1978 è nata la figlia Malindi.

Shapiro , dopo la Carreri si è sposato nuovamente con Cristina Rivetti. Dalla loro unione sono nati i gemelli Ginevra e Pietro. La coppia si è poi separata nel 1997. Sul suo profilo Instagram shel.shapiro, il cantante conta circa 3mila follower.

Shel Shapiro è iscritto al Partito Radicale Transnazionale. È impegnato nel sociale ed è sostenitore di diverse associazioni senza scopo di lucro. È testimonial di Change Onlus, Fondazione Aspremare e Hanuman Onlus, citate anche nel suo libro Io sono immortale.

La carriera di Shel Shapiro

Dopo i Rokes, Shapiro intraprende la carriera di cantante solista: incide Mi chiamo David Shel Shapiro, un album di cui è anche autore, facendosi notare da pubblico e critica. Nel 1972 incide Affittasi, album in cui Shapiro interpreta in inglese alcune pagine della sua discografia. Nello stesso periodo si afferma come autore, arrangiatore e produttore per molti interpreti della canzone italiana. Fra i brani da lui composti: Era per Wess e Dori Ghezzi, Non ti bastavo più per Patty Pravo, Quante volte per Mia Martini, Stupidi per Ornella Vanoni.

Shapiro prende parte anche a diverse produzioni cinematografiche come Rita, la figlia americana (1965), Brancaleone alle crociate (1970), Il nostro matrimonio è in crisi (2002), Finalmente la felicità (2011).