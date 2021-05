Shel Shapiro chi è, età, dove e quando è nato, mogli, figli, il suicidio della prima moglie, vita privata

Chi è Shel Shapiro, età, dove e quando è nato, mogli, figli, il suicidio della prima moglie, vita privata. Shel Shapiro infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nato, età e biografia di Shel Shapiro

Norman David “Shel” Shapiro è nato a Londra il 16 agosto del 1943 e ha 77 anni di età. E’ un cantante, produttore discografico e attore britannico naturalizzato italiano, noto anche per essere stato il frontman dei Rokes. Nato da una famiglia ebraica di origini russe, nel 1963 debutta in Italia col suo gruppo, gli Shel Carson Combo. Il gruppo cambia nome in The Rokes e accompagna Rita Pavone.

Negli anni sessanta The Rokes raggiungono il successo in Italia, vendendo più di 5 milioni di dischi e contendendo all’Equipe 84 e a I Camaleonti il titolo di principale band del beat italiano. Nel 1970 i Rokes si sciolgono. Da quel momento Shel Shapiro intraprende la carriera da solista.

Mogli, figli e vita privata di Shel Shapiro

Per quanto riguarda la sua vita privata, Shel Shapiro è stato sposato con Maria Lina Carreri, ex fotomodella e miss Cinema 1962. La donna si è tolta la vita nel 1992. I due si erano sposati nel 1969. Dal loro matrimonio è nata la figlia Malindi. Successivamente Shel Shapiro si è sposato nuovamente, con Cristina Rivetti. Dalla loro unione sono nati i gemelli Ginevra e Pietro. La coppia si è poi separata nel 1997.

Shel Shapiro è iscritto al Partito Radicale Transnazionale. È impegnato nel sociale ed è sostenitore di diverse associazioni senza scopo di lucro. È testimonial di Change Onlus, Fondazione Aspremare e Hanuman Onlus, citate anche nel suo libro Io sono immortale.

Shel Shapiro e il cinema

