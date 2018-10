ROMA – Sale sul palco e inizia a cantare Listen di Beyoncé. L’intensità della sua interpretazione e la potenza della sua voce incantano i giudici di X Factor. Sherol Dos Santos, 21 anni e originaria di Roma, regala ai telespettatori una performance da brividi.

Manuel Agnelli la guarda con interesse e alza il braccio su uno dei suoi acuti più potenti in segno di approvazione, mentre Mara Maionchi e Asia Argento si scambiano sguardi increduli. La Maionchi apprezza tantissimo, fino a fare il segno di avere la pelle d’oca ai giudici seduti accanto a lei.

Anche il pubblico non è rimasto indifferente alla incredibile performance, regalando a Sherol un lunghissimo applauso. Il Bootcamp per la categoria Under Donne non poteva che concludersi per questa ragazza romana che con una sedia e ora volerà verso la fase successiva del talent.