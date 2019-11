LONDRA – Shirley Ballas, esperta di danza e giudice nella trasmission “Strictly Come Dancing” (la versione inglese di Ballando con le stelle), dopo aver subito un intervento chirurgico per rimuovere le protesi al seno, consiglia alle donne di evitare l’impianto, di non cadere nella trappola del miglioramento fisico per sembrare più attraenti.

Ballas, 59 anni, racconta che dopo aver aumentato il seno con le protesi, lo sentiva “appesantito” ed era diventata ansiosa poiché nella sua famiglia ci sono dei precedenti di cancro. Di recente ha subito un intervento chirurgico per rimuovere le protesi e il chirurgo ha ridotto le dimensioni del seno.

Attraverso The Sun ha lanciato un messaggio: “Non pensate che le protesi vi renderanno più belle e piacerete a tutti. Non fate come me. Pensavo che un seno più grande mi avrebbe reso più attraente e desiderabile anche agli occhi di mio marito”. Spiega che ha sprecato anni della sua vita a preoccuparsi del suo aspetto e solo ora ha imparato ad accettare e amare il suo corpo, aggiungendo: “Non aspettate di arrivare alla mia età per realizzare che siete belle”.