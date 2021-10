Chi è la Signora Coriandoli, al secolo Maurizio Ferrini: età, figli, vita privata del comico e attore italiano, concorrente nella puntata di mercoledì 20 ottobre dei Soliti Ignoti, il game show di RaiUno condotto da Amadeus.

Dove e quando è nato: biografia di Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli)

Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli, nasce a Cesena il 12 aprile del 1953, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Ha 68 anni ed è stato uno dei comici italiani più amati della tv negli anni Novanta.

Artisticamente, il suo personaggio più noto, Emma Coriandoli nasce quando Ferrini decide di indossare i panni della casalinga media italiana e consacrandosi così come personaggio cult dell’edizione 1989-1990 di Domenica In.

In realtà a scovarne il talento fu Renzo Arbore che lo volle come presenza fissa nella trasmissione Quelli della notte. Qui Ferrini inizia subito a mostrare il suo modo eccentrico di fare comicità interpretando il ruolo di un rappresentante di pedalò di una fantomatica ditta la “Cesenautica”.

E’ proprio nella trasmissione di Arbore che lancia il popolarissimo tormentone: “Non capisco, ma mi adeguo”.

Maurizio Ferrini: dalla Signora Coriandoli al cinema

Grazie al successo della Signora Coriandoli, Maurizio Ferrini viene chiamato a girare spot per alcuni sponsor e nel 1992 Antonio Ricci lo chiama a condurre la trasmissione satirica Striscia la notizia (fino al 1994) dove fa coppia prima con Sergio Vastano e poi con Alba Parietti.

Approda anche al cinema: nel 1986 è l’agente Gridelli nel film Il commissario Lo Gatto, diretto da Dino Risi e al fianco di Lino Banfi. Due anni dopo è nel cast di Compagni di scuola, film corale diretto da Carlo Verdone.

Nel 1992 Ferrini partecipa alla commedia on the road Sognando la California, diretta da Carlo Vanzina, al fianco di tre grandi della comicità: Massimo Boldi, il vecchio amico Nino Frassica e Antonello Fassari.

Poi le sue apparizioni in tv si sono sempre più diradate, fino al 2005 quando Simona Ventura lo spedisce naufrago all’isola dei famosi. Ancora una volta Ferrini si fa apprezzare dal pubblico per la sua simpatia e si classifica al secondo posto con il 25% dei voti.

Compagna, figli: la vita privata di Maurizio Ferrini

Della vita privata di Maurizio Ferrini sappiamo che dal 2017 è legato sentimentalmente a Sara Gugliemi. Precedentemente ha avuto una lunga relazione con Carla Urban, conclusasi dopo nove anni nel 1994 a causa di litigi.

In una vecchia intervista Maurizio Ferrini aveva raccontato di aver affrontato un periodo buio e con gravi problemi economici.

“Una volta mi hanno invitato a una festa e c’era anche un mio amico, il celebre scienziato Paolo Zamboni, quello che ha monitorato l’astronauta Samantha Cristoforetti in orbita. Mi sono avvicinato e gli ho detto senza pudore: Paolo, ho bisogno di fare un po’ di spesa. Mi ha messo in mano trecento euro, non mi sembrava vero di maneggiare banconote. Il passo successivo sarebbe stato chiedere l’elemosina per la strada”.