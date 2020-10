Durante la diretta del Grande Fratello Vip ad un certo punto appare la signora Roberta, una donna anziana che nulla a che vedere col reality.

Chi è la signora Roberta, apparsa al Grande Fratello Vip durante la diretta giornaliera? Non si tratta di una concorrente del reality, né di un parente dei vip presenti nella Casa. Si tratta piuttosto di un errore.

La signora Roberta infatti avrebbe dovuto essere in onda su Rete4, durante la trasmissione “Fuori dal Coro” di Mario Giordano. Ma per un attimo, e per un errore tecnico della regia Mediaset, è finita su Mediaset Extra in una delle slot durante la diretta del GfVip.

La signora Roberta diventa idolo del web

La signora Roberta è una pensionata chiamata per apparire in collegamento con la trasmissione di approfondimento “Fuori dal Coro”. Qualche ora dopo infatti la donna era in collegamento su Rete4. La signora Roberta abita a Milano, ha 78 anni e una situazione economica difficile, come ha spiegato il conduttore Mario Giordano: “La signora ha 500 euro di pensione, vive con i pacchi del Comune. Per lei non ci sono soldi”.

Grazie all’inconveniente Roberta è diventata una star dei social con vari fotomontaggi che la ritraggono dentro la Casa del Grande Fratello Vip a chiamare tutti i concorrenti “comodini”. (Fonte Mediaset e Fanpage).