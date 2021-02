Silvia Annichiarico, chi è: vita privata, marito, carriera dell’ospite di Oggi è un altro giorno

Silvia Annichiarico, chi è la ospite di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Silvia Annichiarico sarà nello studio del programma di approfondimento Rai condotto da Serena Bortone venerdì 19 febbraio.

Chi è Silvia Annichiarico: carriera

Nata a Milano il 25 novembre del 1947, sotto il segno zodiacale del sagittario, da Walter Chiari e Alida Chelli, Silvia Annichiarico è una cantante, attrice e conduttrice radiofonica italiana.

Dopo la maturità linguistica ha iniziato la propria carriera musicale, collaborando come vocalist con artisti come Mina, Lucio Battisti e Giorgio Gaber.

Il suo esordio in tv risale al 1976, con Renzo Arbore ne L’altra domenica. E sempre con Arbore, ma questa volta in Quelli della notte, è arrivata la popolarità.

Con l’artista napoletano Silvia Annichiarico ha lavorato anche al cinema, nel 1980, facendosi da lui dirigere nel film Il pap’occhio.

Negli anni duemila Annichiarico ha anche recitato nella soap opera Incantesimo. Ha poi condotto programmi radiofonici su RTL 102.5

Tra le sue collaborazioni, quelle con Luciano Tajoli, Enzo Jannacci, Ornella Vanoni, Nikka Costa, Al Bano e Romina Power.

Silvia Annachiarico: vita privata

Poco si sa della vita privata di Silvia Annichiarico, se ha un marito o dei figli. Lei, però, in una dichiarazione rilasciata poche settimane fa, al lancio della propria autobiografia, aveva detto all’Ansa: “Mi ritengo davvero fortunata per tutto quello che ho avuto, l’infanzia felice, poi una vita spensierata, in un periodo di vivacità incredibile. Spero di andare avanti, di stare bene in salute, affidandomi, come ho sempre fatto, alle mie doti di simpatia, loquacità, e anche umiltà, qualità che magari tengono in rosso il conto in banca, ma non hanno controindicazioni”.

E sui programmi radio notturni aveva detto: “Mi è sempre piaciuto vivere di notte e continuo ancora adesso. Non mi pesa, tanto sono una zitellona, e di giorno posso dormire”.