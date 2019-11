Silvia Dellai dice basta ai film per adulti: “Ora sono una dj. Mi sento liberata”

ROMA – Silvia Dellai è nota al pubblico insieme alla sorella Eveline, del duo a luci rosse “Dellai Twnis“, insieme alla sorella Eveline. L’ultima apparizione delle due giovani trentine in televisione è di fine settembre, durante la puntata del programma Live Non è la D’Urso. Ma la 26enne italoceca, nata a Villamontagna, piccola frazione in provincia di Trento, ha chiuso con i film per adulti.

Silvia Dellai ha infatti svolto un cambio vita e un’evoluzione professionale: ora è una dj di musica elettronica: “Penso al mio futuro, ho deciso di cambiare vita – ha dichiarato in una recente intervista al magazine Wired – Ora mi sento liberata…”.

La ormai ex attrice di film per adulti, oggi suona musica elettronica e svolge dj-set in diversi club e locali, in Repubblica Ceca e in futuro forse anche in Italia. Mentre la sorella gemella Eveline prosegue nella carriera dal crescente successo, sui set della cinematografia a luci rosse: a fine ottobre, la giovane di Villamontagna ha vinto il premio come “Best VR actress 2019” all’esposizione internazionale Venus di Berlino, che è la maggior fiera europea del settore a luci rosse.

