ROMA – Silvia Provvedi sembra non curarsi della storia tra Fabrizio Corona e Asia Argento. La concorrente del Grande Fratello Vip ha detto, nei confronti dell’attrice italiana: “Se lo può tenere. Finti come il mio bacio a Signorini. Il loro amore non è credibile. Lei se lo può tenere. Le faccio i miei auguri. Che siano felici e spero che si possano sempre amare. Poi, se mi insegnano ad amare in due settimane, lo faccio anche io!”.

Nonostante sia rinchiusa nella casa del reality, una delle Donatella era stata avvisata da Alfonso Signorini della love story in corso tra il suo ex fidanzato e la ex di Morgan. Nelle scorse settimane Corona era stato fatto entrare nella Casa, ufficialmente per tentare di riconquistare l’ormai ex compagna.

La Provvedi è stata negli utimi giorni anche protagonista di una lite con Alessandro Cecchi Paone: “Sei stata sui giornali per una vita, sei un esempio sbagliato tesoro. Non si sta per anni con uno dei peggiori uomini, Fabrizio Corona è il peggiore esempio per i giovani italiani e tu ci sei stata fidanzata”, le ha detto il giornalista. Lei, che prima lo aveva accusato di voler sempre dispensare insegnamenti agli altri concorrenti, si è messa a piangere.