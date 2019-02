ROMA – Intervistata da “Novella 2000”, Silvia Provvedi smentisce di aver mai tradito Fabrizio Corona con Fedez: “Non è vero niente. Fabrizio mi ha del tutto delusa, non leggerò il suo libro e non voglio più sentirlo”.

Intervistato da Verissimo, Corona aveva detto che la Provvedi lo aveva tradito più volte. Anche con Fedez:

“Lei mi ha tradito – ha detto Corona – parlo di Fedez, parlo di un altro cantante. Se sono veri tradimenti? Io so che sono veri, questa è la mia opinione, il mio punto di vista. I suoi tradimenti non mi hanno ferito. Ho cominciato io, poi lei l’ha fatto per ripicca. Gli ultimi tre mesi sono stati deleteri, con liti incredibili. L’ho vista, è in forma. Spero che un giorno possiamo tornare amici e andare a prenderci un caffè”.

Corona poi aveva parlato anche di Belen e Nina Moric:

“Io – ha spiegato Corona – non rinnego il matrimonio con Nina però il concetto di famiglia che avevo con Belén non l’ho avuto con Nina. Io penso che con il tempo l’amore cambia. Belén ha ragione quando dice che se provassimo a tornare insieme non durerebbe. Con Nina provo un bene che è una protezione. Con lei provo un bene che va oltre ogni cosa. Non ho ripreso a corteggiarla. Non le ho mai rifatto la corte. Abbiamo vissuto il dolore dell’aborto. Si è trattato di due aborti naturali. Con Nina, che ha perso due gemelli e poi è accaduto anche a Belén. Forse siamo stati fortunati perché poi ho fatto quattro anni di galera. Penso che anche se avessimo avuto quel bambino, ci saremmo lasciati”.