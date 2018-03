MILANO – Silvia Provvedi difende Fabrizio Corona, ancora una volta, e lo fa attaccando Nina Moric. La compagna del fotografo, ospite di Mattino Cinque, ha parlato della nuova vita dopo l’uscita dal carcere. “Ho provato a sprecare buone parole, ma non sa quello che dice”.

La Provvedi ha scherzato con Federica Panicucci sulla gelosia di Corona, sottolineando che ora la coppia può godersi un po’ di normalità:

La compagna di Corona ha deciso anche di rispondere al post della ex moglie Nina Moric, che lo ha attaccato sui social network sostenendo che il fotografo in carcere avesse avuto un trattamento di favore rispetto agli altri detenuti:

“Ho provato a sprecare buone parole d oggi onestamente chiudo il capitolo, non ne voglio parlare. Purtroppo, non sa quel che dice, è completamente impreparata. La sua rabbia contro Fabrizio colpisce solo suo figlio e non fa bene a nessuno. Probabilmente da quando si è iscritta in politica pensa di sapere tutto, ma non sa assolutamente nulla. Non fa bene a suo figlio se continua a massacrare mediaticamente il suo ex marito. Ricordiamo che i figli non chiedono di essere messi al mondo, ma meritano la serenità”.