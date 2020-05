Silvia Romano, Flavio Briatore: “Non si è convertita all’Islam, ma ad Al-Shabaab”

ROMA – “Silvia Romano? L’unica cosa di cui non sono contento – spiega Flavio Briatore, intervistato a L’Aria che Tira – è che quando scende dall’aereo con quella palandrana che rappresenta Al-Shabaab e le donne di Al-Shabaab non mi sembra una grande pubblicità”.

Myrta Merlino, dunque, interviene: “Si è convertita all’islam…”.

E Briatore aggiunge: “No, no, no. Si è convertita ad Al-Shabaab, non all’Islam. C’è una bella differenza”.

E ancora:: “Conosco la Ong Africa Milele (per cui Silvia lavorava, ndr) con cui è arrivata, ma lei ha deciso di unirsi ad un gruppo e andare a Chakama nonostante le autorità l’avessero sconsigliata di recarsi in quelle zone”.

Le parole di Alberto Airola (M5s)

“L’assembramento attorno alla casa di Silvia Romano da parte di giornalisti e curiosi è, oltre che estremamente pericolosa, ignobile e irrispettosa di una persona che ora ha diritto di stare sola e tranquilla con i propri cari.

Ho ribadito al Viminale che il Prefetto prenda subito provvedimenti più efficaci.

Oltretutto è anche stata minacciata. E chiedo ai giornalisti di non comportarsi da invasati per portare a casa qualche dichiarazione o qualche notizia in esclusiva”.

Lo scrive sulla sua pagina Facebook il senatore del Movimento 5 Stelle Alberto Airola.

“Ho fatto l’operatore anche io per la news – prosegue il senatore – e questo comportamento da parte non di tutti ma di molti giornalisti l’ho sempre condannato anche rifiutando il lavoro.

Ai colleghi cameraman dico: non abbiate paura dei ricatti, evitate di creare situazioni di pericolo per voi e gli altri. E visto che da soli molti non ci arrivano, cercate di tenere a bada i giornalisti più irrispettosi. Anche voi/noi abbiamo un’etica, non dimentichiamocelo”. (Fonti: La7, Ansa).