Silvia Sardone chi è, fidanzato, figli, profilo Instagram, vita privata, Inter e festa scudetto

Chi è Silvia Sardone, fidanzato, figli, profilo Instagram, vita privata, Inter e festa scudetto. L’europarlamentare della Lega è tra gli ospiti di Paolo Del Debbio nella trasmissione Dritto e Rovescio in onda il giovedì sera su Rete Quattro.

Dove e quando è nata, età e biografia di Silvia Sardone

Silvia Sardone è nata a Milano il 25 dicembre del 1982 e ha 38 anni di età. Nel 2007 si laurea a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università commerciale Luigi Bocconi. Successivamente, mentre svolge il praticantato presso uno studio di diritto del lavoro, vince una borsa di studio per un dottorato di ricerca in Relazioni del lavoro presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, che consegue nel marzo 2011. Ottiene in seguito, a pieni voti, anche un master in Business administration presso il Politecnico di Milano. Nel 2016 viene eletta consigliera comunale di Milano con Forza Italia in quota Nuovo PSI

Nel 2018 Silvia Sardone viene eletta al Consiglio regionale della Lombardia con 11.312 preferenze. Risultando la seconda per numero di voti in Lombardia e la prima donna più votata. Nell’estate del 2018 lascia Forza Italia, non riconoscendosi più nella linea nazionale del partito. Alle elezioni europee dell’anno successivo Silvia Sardone è candidata con la Lega nella circoscrizione Nord-Ovest, risultando eletta con quasi 45000 voti. Iscritta al gruppo Identità e Democrazia, diventa coordinatrice del gruppo nella commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo e della delegazione all’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.

Fidanzato, figli, Instagram e vita privata di Silvia Sardone

Per quanto riguarda la sua vita privata, Silvia Sardone ha un fidanzato ed è Roberto Di Stefano, attuale sindaco di Sesto San Giovanni, anch’egli esponente della Lega Nord, con cui ha due figli. Nella sua biografia personale si legge: “Sono una donna come tante, una mamma che cerca di districarsi tra famiglia e lavoro. Ho due splendidi bambini: Riccardo di 11 anni e Lorenzo di 9. Vivo in periferia e conosco perfettamente i problemi di tanti quartieri abbandonati nelle nostre città”. Questo è il profilo Instagram ufficiale di Silvia Sardone,

Inter e festa scudetto

Domenica scorsa Silvia Sardone era in piazza Duomo durante la festa Inter. Ma si è giustificata così: “Ero lì per caso”. Per fare shopping, alla Rinascente. Ma il sindaco Sala le ha fatto notare che è singolare andare a fare shopping con la mascherina dell’Inter. Mascherina ben visibile nelle foto che la Sardone si è scattata e ha pubblicato sui social. Sullo sfondo, la marea di interisti festanti. Perché se ne sta parlando tanto? Perché Salvini sta attaccando Sala per la gestione dei festeggiamenti nerazzurri in piazza. E la Sardone, dicono i bene informati, non solo è della Lega ma viene considerata una “fedelissima” del leader.