Silvia Scola chi è: marito, figli, Ettore Scola, vita privata, età, peso, altezza e carriera della regista

Chi è Silvia Scola: marito, figli, Ettore Scola, vita privata, età, peso, altezza e carriera della regista. Silvia è tra gli ospiti della puntata odierna della Versione di Fiorella, su Rai 3 alle 23:15.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Silvia Scola

Silvia Scola è una regista, scrittrice, sceneggiatrice, è nata il 26 agosto 1962 a Roma (Italia). Silvia Scola ha oggi 59 anni. Non abbiamo informazioni né sul suo peso, né sulla sua altezza.

Il marito e i figli, la vita privata di Silvia Scola

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata. Su Wikipedia, leggiamo questo sul celebre papà Ettore Scola:

“Era sposato con la sceneggiatrice e regista Gigliola Fantoni da cui ha avuto due figlie, Paola e Silvia, le quali hanno entrambe collaborato professionalmente con il padre rispettivamente come aiuto regista e sceneggiatrice, dedicandogli alfine il documentario Ridendo e scherzando e il libro di memorie Chiamiamo il babbo. Ettore Scola, una storia di famiglia”.

La carriera di Silvia Scola

Tutte le informazioni sulla carriera di Silvia Scola sono scritte su mymovies.it. Ha scritto molti sceneggiati radiofonici e tv-movies, fino al debutto cinematografico nel 1989 in Che ora è?, di Ettore Scola (vincitore del Premio OCIC al Festival di Venezia) seguito dall’adattamento cinematografico de l viaggio di capitan Fracassa e alle sceneggiature dei film: Corsica ep. Per sbaglio regia di G. Lazotti (1991).

Mario Maria e Mario (1993) di E.Scola; Romanzo di un giovane povero (1995) (Grolla d’Oro migliore sceneggiatura); La cena (1998) (Grolla d’Oro migliore sceneggiatura); Concorrenza sleale (1999) (Pegaso d’Oro Premio Flajano migliore sceneggiatura); Gente di Roma (2001) di Ettore Scola.

Corti italiani ep. Stress metropolitano in rap regia di D. Costantini; 1945 – 2005 Per non dimenticare mai (2005) corto per il 60° della Liberazione di E. e S. Scola, G.; Montaldo, F. Angeli, P. Maselli; Sergio Amidei ritratto di uno scrittore di cinema film-documentario di Ettore e Silvia Scola.