Silvia Slitti chi è: marito Giampaolo Pazzini, figli, vita privata, età, peso e altezza dell’organizzatrice di eventi

Chi è Silvia Slitti: marito Giampaolo Pazzini, figli, vita privata, età, peso e altezza dell’organizzatrice di eventi. Silvia è tra gli ospiti della puntata odierna di Detto Fatto su Rai 2.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Silvia Slitti

Classe 1984, Silvia Slitti è nata il 20 dicembre a Monsummano Terme in provincia di Pistoia. Quindi ha 38 anni. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che ama tenersi in forma. Nella vita, fa l’organizzatrice di eventi.

Il marito e i figli, la vita privata di Silvia Slitti

Nel luglio 2011, dopo un fidanzamento decennale, ha sposato Giampaolo Pazzini (ex calciatore di Sampdoria e Verona). Il 22 dicembre successivo, è diventata madre di Tommaso. Queste informazioni le abbiamo ricavate da Wikipedia. Non sappiamo tanto altre della sua vita privata perché è molto riservata. Anche il marito, Giampaolo Pazzini, è molto riservato in merito. In tv, Pazzini parla unicamente di calcio che oltre ad essere la sua passione è stato, ed è, il suo lavoro.

La carriera di Silvia Slitti

A differenza di altre mogli di calciatori, Silvia è stata sempre una donna indipendente che è brillata di luce propria. Al momento lavora per l’organizzazione di eventi di alto livello, in passato ha avuto una carriera televisiva sulle reti Mediaset (in particolare, ha lavorato al Tg4 come meteorina).