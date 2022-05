Silvia Toffanin chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Pier Silvio Berlusconi, figli, vita privata, dove vive, Instagram, biografia e carriera. Silvia Toffanin conduce oggi 21 maggio il programma Verissimo. Il programma è in onda su Canale 5 dalle 16:30.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è nata il 26 ottobre del 1979 a Marostica, in provincia di Vicenza. Ha 42 anni. E’ alta 172 cm. Dopo aver partecipato alle finali del concorso di Miss Italia nel 1997, fa il suo esordio in televisione nel 2001 come letterina del quiz di Canale 5 Passaparola. Fa il suo esordio come conduttrice nel 2002 con il programma Nonsolomoda, che condurrà per sette edizioni consecutive fino al 2009.

Pier Silvio Berlusconi, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Silvia Toffanin

La Toffanin è è legata sentimentalmente dal 2002 a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, figlio di Silvio Berlusconi. La coppia ha due figli: Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, nata nel 2015. La Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non sono sposati. La conduttrice vive a Portofino e a Milano, dove lavora. Profilo Instagram: silviatoffanin.official.

La carriera di Silvia Toffanin

Nel 2003 la Toffanin ha partecipato al talent show Popstars come inviata. E’ iscritta all’albo dei giornalisti professionisti dal 2004 e si è laureata nel 2007 in lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Tra il 2004 e il 2006 cura una rubrica all’interno di Verissimo, programma che inizia a condurre proprio dal 2006. Nel 2015 conduce con Alvin la ventitreesima edizione del Concerto di Natale su Canale 5. Dal 21 al 26 febbraio 2022 conduce Striscia la notizia con Ezio Greggio.