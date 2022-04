Silvio Berlusconi chi è, età, dove e quando è nato, Marta Fascina, figli, vita privata, laurea, dove vive, Instagram, biografia e carriera. Silvio Berlusconi è ospite questa sera 11 aprile del programma Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro è in onda su Rete 4 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, laurea, biografia di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è nato a Milano il 29 settembre del 1936. Ha 85 anni. Il padre Luigi era impiegato alla Banca Rasini della quale nel 1957 divenne procuratore generale. La madre Rosa Bossi era casalinga e in precedenza aveva lavorato come segretaria alla Pirelli. Ha una sorella, Maria Antonietta, e un fratello, Paolo. Consegue la maturità classica al liceo salesiano Sant’Ambrogio di Milano e si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano. Si laurea nel 1961 con 110/110 e lode. Essendo primogenito, viene dispensato dal servizio militare, all’epoca obbligatorio. Dopo alcune esperienze lavorative come cantante e intrattenitore sulle navi da crociera e come venditore porta a porta di scope elettriche, inizia l’attività di agente immobiliare e nel 1961 fonda la Cantieri Riuniti Milanesi Srl.

Marta Fascina, figli, relazioni, dove vive, Instagram, vita privata di Silvio Berlusconi

La prima moglie di Berlusconi è Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, che sposa nel 1965 e dalla quale ha due figli: Marina Berlusconi, nata nel 1966, e Pier Silvio Berlusconi, nato nel 1969. Il matrimonio con Dall’Oglio termina nel 1985 e nel 1990 Berlusconi si sposa con Veronica Lario, dalla quale ha tre figli: Barbara, nata nel 1984, Eleonora, nata nel 1986 e Luigi, nato nel 1988. Il matrimonio con la Lario termina nel 2012, anno in cui Berlusconi inizia una relazione con la showgirl Francesca Pascale, 49 anni più giovane di lui. La loro relazione termina nel 2020.

Nello stesso anno Berlusconi si lega alla deputata Marta Fascina. Dal 1974 al 2013, Berlusconi ha avuto la sua residenza ufficiale ad Arcore (Monza). Dal 2013 al 2020 ha risieduto ufficialmente a Roma, presso Palazzo Grazioli. Dal 2021 ha una nuova residenza ufficiale, Villa Grande, chiamata anche Villa Zeffirelli. Profilo Instagram: silvioberlusconi_official.

Berlusconi è noto come il “Cavaliere”, soprannome datogli da Gianni Brera dopo l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro ottenuta ne 1977. Con 3340 giorni di governo è stato il presidente del Consiglio con la carica più longeva nella storia della Repubblica. Secondo Forbes, con un patrimonio personale stimato in 7,3 miliardi di dollari, Berlusconi nel 2021 è il sesto uomo più ricco d’Italia e il 318º più ricco del mondo.

La carriera di Silvio Berlusconi

Berlusconi nel 1975 fonda la società finanziaria Fininvest e nel 1993 la società di produzione multimediale Mediaset. Entra in politica nel 1993 e nel 1994 crea Forza Italia, partito politico di centro-destra confluito nel 2008 ne Il Popolo della Libertà e poi rifondato nel 2013. Eletto alla Camera dei deputati nel 1994, viene confermato nelle successive quattro legislature, mentre nel 2013 viene eletto per la prima volta senatore. Ha ottenuto quattro incarichi da presidente del Consiglio: il primo nella XII legislatura (1994-1995), due consecutivi nella XIV (2001-2005 e 2005-2006) e infine nella XVI (2008-2011).

Diviene proprietario del Milan nel 1986, club calcistico di cui è presidente dal 24 marzo 1986 al 13 aprile 2017. Con Berlusconi il Milan ha vinto 29 trofei ufficiali in 31 anni. E’ stato imputato in oltre 20 processi, e nel 2013 ha subito una condanna a 4 anni di carcere per frode fiscale con pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 2 anni.

