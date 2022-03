Silvio Garattini chi è, età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, Istituto Mario Negri, carriera e biografia

Chi è Silvio Garattini: età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, Istituto Mario Negri, carriera e biografia dell’oncologo, farmacologo e ricercatore italiano, ospite a Oggi è un altro giorno, programma di Rai1 condotto da Serena Bortone.

Dove e quando è nato, età e biografia di Silvio Garattini

Silvio Garattini è nato a Bergamo il 12 novembre 1928 (età 93 anni). Diplomato perito chimico nel 1947, nel 1948 ottiene anche la maturità scientifica. Nel 1954 è dottore con lode in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Torino, e incomincia la sua attività come assistente e poi aiuto all’Istituto di Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano, dove rimane fino al 1962 come libero docente in Chemioterapia e Farmacologia.

La carriera

Nel 1961 fonda l’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” di cui diviene il primo direttore. Nel corso degli anni l’istituto continua a svilupparsi fino a raggiungere un organico di circa 850 ricercatori localizzati in quattro sedi diverse site a Milano, Bergamo, Ranica e Santa Maria Imbaro. Dal 1965 al 1968 ha presieduto l’European Organization for Research on Treatment of Cancer (EORTC), del quale è fra i fondatori; è componente del ‘Gruppo 2003′, consesso di ricercatori italiani tenuto in gran conto negli ambienti scientifici mondiali. E’ autore di centinaia di pubblicazioni su riviste del settore a livello internazionale e autore di numerosi trattati sulla farmacologia.

Nel corso della sua lunga attività ha ricevuto numerose onorificenze nazionali e internazionali fra le quali si ricordano: la Legion d’Onore della Repubblica francese per meriti scientifici, Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana, Medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica e diverse lauree honoris causa da parte di diverse università europee.

Moglie e figli, la vita privata di Silvio Garattini

Da qualche anno ha perso la sua seconda moglie, Anny, una donna francese sposata 25 anni fa e scomparsa al termine di una malattia durata circa un anno. Ha una famiglia numerosa: cinque figli (avuti dalla prima moglie) e altrettanti nipoti.