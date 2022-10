Silvio Orlando chi è: età, dove e quando è nato, moglie, figli e vita privata dell’attore. Silvio Orlando è ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni pomeriggio su RaiUno.

Silvio Orlando: età e dove e quando è nato

Silvio Orlando è nato a Napoli il 30 giugno 1957. Allo stato attuale ha 65 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. L’altezza dell’attore partenopeo è di 1,60 metri.

La vita privata di Silvio Orlando

Nato e cresciuto a Napoli, nel quartiere del Vomero, da padre originario di Pesco Sannita (Benevento) e da madre napoletana. La madre morì prematuramente di cancro quando Silvio Orlando aveva 9 anni. Di questa circostanza l’attore ha recentemente parlato: “Per tanto tempo non ne ho mai parlato. Non riuscivo proprio. Il suo tumore era un tabù, era un richiedere pietà e condiscendenza, le cose che detesto di più… Le zie o pseudo zie che ti dicono chiamami mamma… Non ho mai ceduto a queste suggestioni”.

Il 6 ottobre 2008 Silvio Orlando si è sposato con l’attrice Maria Laura Rondanini, che all’epoca era sua compagna da 9 anni. Le nozze si sono tenute a Venezia presenziate dal sindaco Massimo Cacciari. I due non hanno figli, anche se recentemente Orlando ha ammesso che gli piacerebbe provare questa esperienza.

Carriera di Silvio Orlando

Forse non tutti sanno che nel 1975 Silvio Orlando esordì come musicista: suonava il flauto traverso nel complesso del Centro Culturale Giovanile di Napoli. L’anno successivo, s’avvia alla carriera attoriale nella scena teatrale napoletana, per poi passare al cinema. Per entrare nel dettaglio della sua sterminata carriera, preferiamo rimandare alla sua pagina Wikipedia.