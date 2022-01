Simona Branchetti chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Carlo Longari, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera. La giornalista e conduttrice Simona Branchetti è ospite oggi 15 gennaio del programma Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16:30.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Simona Branchetti

Simona Branchetti è nata il 15 agosto del 1976 a Meldola, nella provincia di Forlì-Cesena. Ha 45 anni. E’ alta 170 cm. Si laurea in Giurisprudenza all’Università di Bologna con tesi in procedura civile. Nel 2002 collabora con il quotidiano La Voce di Forlì e altri giornali locali dell’Emilia-Romagna. Ottiene l’attestato di giornalista professionista nel 2005. E’ presente anche in alcuni programmi d’intrattenimento di Odeon TV, Happy Channel e TMC. Nel 2002 arriva a Stream TV, lavorando nella redazione del programma di approfondimento (Focus) Agrinews e del tg StreamNews.

Ex marito, Carlo Longari, figli, Instagram, vita privata di Simona Branchetti

La Branchetti si è sposata con il conduttore radiofonico e televisivo Federico Quaranta nel 2008. La coppia divorzia nel 2013. Nel 2017 frequenta l’avvocato Carlo Longari e nello stesso anno i due si sposano. Nel 2021, però, la coppia annuncia la separazione. “È stata una separazione drammatica, che mi ha fatto soffrire moltissimo. Ero convinta di aver trovato l’uomo con cui avrei vissuto per sempre, lo avrei voluto, e invece non è andata così. Perderlo è stata una ferita mortale”, ha raccontanto la giornalista. La Branchetti non ha figli. Il suo profilo Instagram conta più di 35mila follower: simona.branchetti.

La carriera di Simona Branchetti

Dal 2003 al 2007 la Branchetti lavora per la redazione di Sky TG24. Dal 2007 è al TG5 su Canale 5. Inizia come conduttrice dell’edizione mattutina e dal 2008 conduce l’edizione delle 13, prima in coppia con il giornalista Giuseppe Brindisi e poi da sola dal 2009. Pubblica, nel 2020, il suo primo libro, Donne è arrivato lo smart working. L’anno successivo conduce su Canale 5 Morning News, spin-off di Mattino Cinque. Dal 20 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022 conduce Pomeriggio Cinque News, spin-off di Pomeriggio Cinque.