Simona Cavallari chi è, età, dove e quando è nata, Daniele Silvestri, compagno, figli, vita privata, dove vive, Instagram, Squadra Antimafia, biografia e carriera.

Dove e quando è nata, età, Instagram, biografia di Simona Cavallari

Simona Cavallari è nata a Roma il 5 aprile del 1971. Ha 50 anni. Studia danza classica e dopo le scuole medie decide di frequentare il Liceo Classico Virgilio. Fa il suo esordio giovanissima nel film tv Colomba del 1982. Nel 1985 debutta nel cinema diretta da Damiano Damiani con il film Pizza Connection, dove ha il suo primo ruolo da protagonista. Alcuni anni dopo interpreta il ruolo di Ester Rasi nella serie televisiva La piovra 4. Profilo Instagram: simonacavallari.

Daniele Silvestri, Roberto Libertini, compagno, figli, dove vive, vita privata di Simona Cavallari

L’attrice, tra il 1998 e il 2009, ha una storia con il cantautore Daniele Silvestri. La coppia ha due figli: Pablo Alberto, nato nel 2002 e Santiago, nato nel 2003. Nel 2011 nasce il terzo figlio dell’attrice, Levon Axel, avuto dal compagno Roberto Libertini. La coppia si separa nel 2013. Dal 2019 l’attrice ha un nuovo compagno, l’imprenditore Giovannino Glorio. La Cavallari vive a Roma.

Squadra Antimafia, film e televisione: la carriera di Simona Cavallari

Nel 1997 l’attrice è la fidanzata di Gabriel Garko nella miniserie televisiva Angelo nero e l’anno successivo recita in teatro con gli spettacoli Domani notte a mezzanotte qui, Perpetua Song e Nella città l’inferno. Nel 2000 è tra i protagonisti della miniserie tv di successo, in onda su Rai2, Sospetti. Nel 2007 la Cavallari torna in televisione con la miniserie Il capo dei capi.

Dal 2009 al 2012 è protagonista della serie TV Squadra antimafia – Palermo oggi, in cui l’attrice interpreta la vicequestore Claudia Mares.

Interpreta il commissario Viola Mantovani nella fiction Mediaset Le mani dentro la città.

Al cinema la Cavallari recita in alcuni film come Lo zio indegno (1989), Il sogno della farfalla (1994), Prima del tramonto (1999) e Amor nello specchio (1999).

