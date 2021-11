Simona Izzo età, Instagram, vita privata, altezza, peso, Myriam Catania, marito Ricky Tognazzi, figli, Maurizio Costanzo. E’ una delle attrici e registe italiane più affermate. E’ legata da tanti anni a Ricky Tognazzi. Ma chi conosce fino in fondo la vita privata di Simona Izzo?

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Simonetta “Simona” Izzo

Simonetta Izzo, detta Simona, è un’attrice, doppiatrice, direttrice del doppiaggio, dialoghista, regista, sceneggiatrice, personaggio televisivo, scrittrice ed ex annunciatrice italiana. L’attrice è nata a Roma il 22 aprile del 1953 (attualmente la sua età è quindi di 68 anni). E’alta 170 cm per un peso forma di 60 kg.

Il marito Ricky Tognazzi, l’ex marito Antonello Venditti, l’ex compagno Maurizio Costanzo, i figli, la vita privata di Simona Izzo

Dal 1975 al 1978 Simona Izzo è stata sposata con Antonello Venditti, da cui ha avuto un figlio, Francesco Venditti, anch’esso attore. E’ seguita una lunga relazione con Maurizio Costanzo (dal 1983 al 1986) e poi, nel 1995, il matrimonio con Ricky Tognazzi, con il quale è tutt’ora sposata.

Nel 2012, in coppia con il figlio Francesco Venditti, è stata concorrente della prima edizione dell’adventure game di Rai 2 Pechino Express.

Simona Izzo e la parentela con Myriam Catania

Simona Izzo è la zia di Myriam Catania, l’attrice ed ex moglie di Luca Argentero concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip 2020. Myriam è infatti figlia di Rossella Izzo e del ginecologo Vincenzo Catania.

Instagram di Simona Izzo

Simona Izzo ha un profilo ufficiale su Instagram, sul quale posta soprattutto immagini relative alla famiglia (con predilezione per i nipoti), alternate a foto che la ritraggono, per esempio, durante le sue comparsate in tv.

La carriera di Simona Izzo come doppiatrice

Dopo una carriera come annunciatrice Rai, Simona Izzo si è dedicata non solo al doppiaggio ma anche alla sceneggiatura e alla regia per cinema e teatro.

Nel 1990 ha vinto il Nastro d’argento per il doppiaggio di Jacqueline Bisset nel film Scene di lotta di classe a Beverly Hills. Tra le altre attrici di Hollywood doppiate, Kim Basinger, Daryl Hannah, Melanie Griffith, Glenn Close, Madonna.