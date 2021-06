Simona Malpezzi chi è, età, dove e quando è nata, marito, figlie, vita privata, Sottosegretario, Instagram. La politica Simona Malpezzi è ospite questa sera 21 giugno del programma Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro è in onda su Rete 4 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, biografia di Simona Malpezzi

Simona Flavia Malpezzi è nata il 22 agosto del 1972 a Cernusco sul Naviglio, Milano. Ha 48 anni. Si laurea in lettere moderne presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi su Amintore Fanfani. Nel 1997 inizia la sua carriera da insegnante. Si trasferisce in Germania e insegna lingua e cultura italiana. Torna in Italia nel 2009 e aderisce al Partito Democratico. Due anni dopo viene eletta nel Consiglio Comunale di Pioltello, dove ricopre il ruolo di capogruppo del Partito Democratico.

Marito, figlie, Instagram: vita privata di Simona Malpezzi

Riguardo la sua vita privata la Malpezzi è molto riservata. E’ sposata con un uomo di nome Thomas e ha due figlie. Profilo Instagram: Simona Flavia Malpezzi (@lamalp).

La carriera di Simona Malpezzi

Simona Malpezzi viene eletta alla Camera dei deputati nelle liste del Partito Democratico alle elezioni politiche del 2013. E’ membro della VII Commissione Cultura, scienza e istruzione, della Commissione Bicamerale Infanzia e adolescenza, e della Commissione Bicamerale sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie della Camera dei deputati.

Alle elezioni politiche del 2018 viene eletta senatrice della Repubblica. Nello stesso anno è vicecapogruppo del PD al Senato, carica che mantiene fino al 2019.

Sottosegretaria

Dopo la nascita del Governo Conte II viene nominata Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, affiancando il ministro Federico D’Incà. Viene riconfermata nel ruolo nel 2021, con delega ai rapporti con il Parlamento. Nello stesso anno viene eletta Capogruppo del Partito Democratico al Senato, succedendo ad Andrea Marcucci. Cessa così dalla carica di Sottosegretario di Stato.