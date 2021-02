Simona Tagli chi è: età, altezza, figli, ex marito, vita privata della soubrette che vuole rompere la castità

Simona Tagli chi è? Vi ricordate Simona Tagli? Forse i più giovani non sanno chi è Simona Tagli. E’ una soubrette (oggi si preferisce showgirl) che aveva vissuto il picco di notorietà a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Allora era facile vederla in tv.

Oggi comunque è di nuovo spesso sul piccolo schermo. Grazie a Barbara D’Urso, che la invita come opinionista nei suoi programmi. E proprio a Pomeriggio 5 la Tagli ha confessato di voler rompere il voto di castità. Un voto che dura ormai da 10 anni.

Simona Tagli, chi è: età, altezza, segno zodiacale

Simona Tagli è nata a Milano il 22 febbraio 1964. Dunque è nata sotto il segno dei Pesci. E’ alta 175 centimetri e il suo peso forma si attesta su 65 kg circa. E bisogna dire che, nonostante, l’età avanzi, riesce sempre a tenersi in perfetta forma.

Simona Tagli: figlia, ex marito, vita privata

Simona Tagli ha una figlia di nome Georgia, nata nell’estate 2005. Il padre di Giorgia è Francesco Ambrosoli. Proprio per Francesco Ambrosoli la Tagli aveva lasciato il marito Fabio Anelli, sposato nel 1997. Le cronache rosa ci dicono che è stata inoltre fidanzata per 7 anni con Antonio Zequila, il mitologico Er Mutanda.

Ora nella sua vita ci sarebbe una “persona speciale” (così l’ha definita da Barbara D’Urso). Persona la cui identità è però ignota.

Simona Tagli carriera: dalla danza al successo in tv fino a Domenica In

Laureata in Architettura, Simona studia danza classica alla Scala di Milano e modern jazz nella scuola di Luciana Novaro. Poi inizia a lavorare come modella e in tv come comparsa nella trasmissione Popcorn. All’inizio partecipa ad una serie di gag di Zuzzurro e Gaspare nel programma Drive In, in I-taliani del gruppo comico dei Trettré e in MegaSalviShow di Francesco Salvi.

Dal 1987 diventa valletta in diversi programmi di Odeon TV. Il grande successo arriva nel 1991 come valletta a Domenica in con Gigi Sabani per la regia di Gianni Boncompagni.

A fine anni Novanta lavora a TMC, dove conduce le trasmissioni al Campionato italiano superturismo. Poi torna in Rai dove, insieme a Gianfranco De Laurentiis, conduce Pole Position.

Simona Tagli vuole rompere il voto di castità

Simona Tagli, ospite di Pomeriggio 5, ha detto: “Sono un po’ in imbarazzo a parlare di castità. La pratico da dieci anni, ma adesso vorrei infrangere il voto. Ho conosciuto una persona speciale…”. Barbara D’Urso replica: “Ma questa è una notizia choc. Vuoi interrompere la castità”. Simona non cade nel tranello e non rivela chi è il suo lui: “Il voto comunque si è avverato. E adesso ho una persona speciale con cui infrangerlo”.

Era stata lei stessa, durante una intervista del 2019 al settimanale Nuovo, a parlare del voto di castità fatto alla Madonna di Lourdes.