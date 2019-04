Simona Tagli: “Sono casta da 10 anni, vi spiego perché”

ROMA – Simona Tagli da qualche tempo ha aperto un salone di bellezza. Dopo aver detto addio al mondo dello spettacolo, la showgirl di Drive In, ha trovato la serenità col buddismo e ha confessato di essere casta da dieci anni.

Simona ha puntualizzato che la scelta non deriva direttamente dal suo percorso spirituale: “Non c’entra nulla – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” – Sono casta da dieci anni per un voto alla Madonna di Lourdes, legato a una cosa per me molto importante, ma di cui preferisco non parlare. Posso solo dire che non è ancora sciolto…”.

Il suo percorso invece è stato facilitato da due amici: “Ne sentivo parlare da tempo ma sono stati due miei amici a farmi avvicinare a questo mondo negli ultimi mesi. Nel buddismo c’è un’idea molto bella, quella di essere felici qui e ora: una filosofia di vita che trasmette pace e serenità e che ti aiuta nella centratura del tuo io”.

Recentemente a Vieni da Me aveva detto: “Penso che la vita sia una vibrazione e io mi posiziono sempre sulle vibrazioni che mi fanno stare bene. Il famoso ballo sulle note di 9 settimane e mezzo mi fece apparire. Non mi sono mai sentita una valletta, mi sono sempre sentita una soubrette. Poi andai a condurre Giochi senza Frontiere che fu una esperienza importantissima per la mia carriera”. (Fonte Nuovo).