Simona Toni chi è, età, cambio sesso, vita privata, make up artist, carriera e biografia

Chi è Simona Toni: età, cambio sesso, vita privata, make up artist, carriera e biografia della modella e show-girl ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1 a partire dalle ore 14.

Dove è nata, età e biografia di Simona Toni

Simona Toni è nata a Reggio Emilia il 31 maggio 1977 (età 44 anni). All’età di sei anni la famiglia si trasferisce a Foligno dove Simona frequenta le scuole elementari, le medie ed il liceo scientifico. Trascorre un’infanzia “simile a quella di quasi tutti i bambini” ed è durante l’adolescenza, intorno ai 15 anni di età, che inizia a capire che in lei “c’era qualcosa di diverso”. “Da ragazzina (ragazzino) vivevo quasi come una colpa il fatto di provare attrazione per persone dello stesso sesso… perchè la famiglia, la scuola, gli amici ti insegnano che non è normale”.

Simona Toni e il cambio di sesso

Verso la maggiore età inizia di nascosto a fare cure ormonali. Il suo percorso di cambiamento inizia a 19 anni, quando lascia Foligno per andare a Londra. Ed è qui, in una metropoli che si affaccia sul mondo, “che ti fa conoscere realtà di tutti i tipi”, che realizza che “in fondo, la poliedricità è normalità”. Torna da Londra con una maggiore consapevolezza di sè, avendo preso atto “della persona che ero realmente”. Inizia a lavorare come ballerina, nelle discoteche in Umbria ed in tutta Italia poi, arrivando ad esibirsi anche a Mosca e Zurigo.

A 25 anni si sottopone all’intervento di riattribuzione del sesso, a Bangkok, in Thailandia, evento che lei stessa definisce come la sua rinascita, a completamento di un percorso durato circa 6 anni, in cui è stata molto aiutata dal sostegno psicoterapico.

La carriera: dalla moda alla tv

La carriera di modella inizia casualmente a Firenze, quando viene notata da un fotografo che ne fa la testimonial del marchio Beayukmui, facendola apparire nelle pagine di Elle e MarieClaire. Da quel momento prosegue come indossatrice per sfilate di moda, abiti da sposa, showroom e cataloghi di moda. Parallelamente svolge anche le attività di hostess e ragazza immagine. Nel 2001 frequenta l’Accademia del Cinema di Bologna, approdando al mondo del make-up, alternando l’attività di make-up artist a quella di modella e lavorando con marchi come MAC, Max Factor e Dior. Partecipa alle selezioni per il Grande Fratello 7 (edizione del 2007) e viene scelta come riserva, senza però entrare nella Casa.

Approda comunque in televisione con il programma di Canale 5 Ciao Darwin 2; successivamente è una delle protagoniste del documentario Pelle su All Music e partecipa alla trasmissione condotta da Maria de Filippi Uomini e Donne, in veste di corteggiatrice, per quattro puntate. Nel 2017 ha fatto il suo debutto come Make-Up Artist nella trasmissione di Rai2 Detto Fatto, un programma di intrattenimento quotidiano a conduzione di Caterina Balivo, in cui vari tutor, tra cui anche Simona, mostrano ai telespettatori i segreti della loro arte.

La vita privata di Simona Toni

Sulla sua vita privata si conosce ben poco essendo molto riservata. Ha vissuto a Roma, Firenze e Bologna, ma attualmente è di nuovo Foligno, ma con continui spostamenti per il suo lavoro.