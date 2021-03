Simona Ventura chi è: età, marito, fidanzato, figli, vita privata e carriera della conduttrice di Game of Games – Gioco Loco. Stasera parte il nuovo programma televisivo condotto da Simona Ventura. La Ventura ha saltato di recente il Festival di Sanremo 2021 a causa del Covid.

La conduttrice televisiva è nata a Bentivoglio il 1 aprile 1965 (età 55 anni). Il 30 marzo 1998 Simona Ventura sposa il calciatore Stefano Bettarini dal quale ha avuto due figli: Niccolò (1998) e Giacomo (2000). Nel 2004 a causa di numerosi tradimenti da parte di lui, i due si separano, divorziando ufficialmente nel 2008.

Nel 2010, Simona Ventura inizia una relazione con Gian Gerolamo Carraro. Va anche ricordato che nel 2014 adotta una bambina di nome Caterina. Invece nel 2018 si separa da Gerolamo Carraro, e intraprende una relazione con il giornalista Giovanni Terzi. È tifosa del Torino.

Simona Ventura chi è: carriera della conduttrice di Game of Games – Gioco Loco

La Ventura è una conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana. La sua carriera è lunga e ricca di successi. Ha lavorato in trasmissioni televisive di successo come il Festival di Sanremo, l’Isola dei Famosi, Notti sul ghiaccio, Amici di Maria De Filippi, Selfie – Le cose cambiano e Temptation Island VIP.

Cos’è Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

Game of Games – Gioco Loco è un programma televisivo italiano di genere game show, in onda dal 31 marzo 2021 in prima serata su Rai 2 con la conduzione di Simona Ventura. Il programma è basato sul format statunitense della NBC Ellen’s Game of Games, ideato e condotto da Ellen DeGeneres.

Nato da un'idea di Ellen DeGeneres, il format è stato esportato in diversi paesi del mondo, dove ha riscosso molto successo.

La prima edizione del programma è stata registrata nel mese di dicembre 2020 negli studi Warner Bros di Lisbona.