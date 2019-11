ROMA – A suggellare l’amore tra Giovanni Terzi e Simona Ventura potrebbe essere l’ex marito di lei, Stefano Bettarini. Lo scrive il settimanale Chi secondo il quale il giornalista avrebbe scelto proprio l’ex calciatore come suo testimone di nozze. E non solo: al suo fianco all’altare pare che Terzi voglia anche il primogenito della ex coppia, Niccolò Bettarini.

Insomma, sembra proprio che Bettarini e la Ventura abbiano sotterrato l’ascia di guerra e siano reciprocamente impegnati a tenere su una splendida famiglia allargata. I due ex coniugi avevano già felicemente sorpreso i fan durante l’ultima edizione di Tempation Island Vip, quando lei nelle vesti di conduttrice era riuscita a consolare la compagna di Bettarini, Nicoletta Larini e a fare da paciera tra i due.

Ora anche SuperSimo sembra aver ritrovato inaspettatamente il sorriso e l’amore dopo tante delusioni, comprese quelle vissute col suo ex marito. E Stefano Bettarini ha tutta l’aria di voler restare al suo fianco per vederla coronare il suo sogno d’amore. La data precisa ancora non c’è, perché come ha spiegato la stessa Ventura: “Io e Giovanni abbiamo deciso di sposarci. Sappiamo solo che sarà nel 2020 e siamo tutti e due dell’idea che succederà all’improvviso”.

Fonte: Chi