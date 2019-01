ROMA – Simona Ventura torna in Rai. La conduttrice ha deciso di lasciare Mediaset per tornare tra le braccia della tv di Stato: la Ventura ha infatti accettato l’offerta di condurre “The voice of Italy”, diventando così la prima donna a guidare il talent musicale.

Mediaset le aveva proposto di condurre La pupa e il secchione, il format ideato da Enrico Papi e che ha fatto la fortuna di Francesca Cipriani.

Della Ventura, in queste ore si parla anche per un nuovo segretissimo amore, che segue l’addio al produttore cinematografico Gerò Carraro. A fare lo scoop è stato il sito affaritaliani.it secondo il quale la conduttrice sarebbe in coppia già da un mese con Giovanni Terzi.

Ma chi è Giovanni Terzi e come ha conquistato il cuore della esuberante conduttrice? Giornalista e politico, Terzi è stato ex assessore al Comune di Milano e in Regione Lombardia, in quota Forza Italia.

Solo poche settimane fa Simona Ventura e Carraro avevano annunciato pubblicamente la fine della loro storia, dopo 7 anni insieme. In un video su Instagram i due avevano confermato i rumors che sino a quel momento si erano rincorsi, giurando però che avrebbero continuato a volersi sempre bene anche in nome della figlia Caterina, adottata dalla Ventura.