ROMA – Simona Ventura condurrà la prima edizione di Temptation Island Vip, in onda a settembre. Dopo numerose indiscrezioni ora è tutto ufficiale. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] La versione vip del reality che mette a dura prova gli amori dei partecipanti farà il suo debutto sugli schermi Mediaset dopo l’estate e la messa in onda della nuova edizione del format classico, condotto da Filippo Bisciglia.

A darne notizia per primo è stato il quotidiano Libero, che scrive:

“Simona Ventura dopo la partecipazione al serale di Amici, è ufficialmente nel cuore di Maria De Filippi. Maria adesso ha deciso che Simona sarà la conduttrice della nuova edizione di Temptation Island Vip”

La conduttrice tornata sulla cresta dell’onda proprio grazie a Maria De Filippi passerà quindi dalla poltrona di giudice nel serale di Amici 17 alle sabbiose spiagge sarde, a caccia di intrighi amorosi e tradimenti tra fidanzati e fidanzate vip.

Resta da capire che forma prenderà la nuova versione del reality, che sarà certamente diversa rispetto a quella dei comuni mortali. Ignoti al momento anche i protagonisti che accetteranno di mettere alla prova il loro amore. M secondo indiscrezioni almeno un nome c’è: quello di Michael Terlizzi, figlio di Franco, che da possibile gieffino potrebbe diventare tentatore.