Simone Barlaam chi è: dove e quando è nato, età, altezza, fidanzata, genitori

Il campione paralimpico Simone Barlaam sarà uno degli ospiti di oggi, sabato 13 novembre, nel salotto di Verissimo.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Simone Barlaam

Simone Barlaam è nato a Milano il 12 luglio del 2000. Il nuotatore, alto 193 cm, ha 21 anni.

Barlaam è nato con una coxa vara e una ipoplasia congenita del femore destro. La sua malformazione, come viene raccontato su Wikipedia, venne aggravata da una frattura del femore occorsa in utero quando i medici hanno tentato una manovra di rivolgimento del neonato che si presentava in posizione podalica per evitare il parto cesareo. Durante la sua infanzia è stato sottoposto a dodici operazioni chirurgiche per tentare di sistemare l’arto.

A cinque anni durante un intervento di allungamento dell’arto, ha contratto una osteomielite, una grave infezione ossea.

Gradualmente ha ricominciato a camminare. E il nuoto in questi lunghi anni di malattia è stato l’unico sport che ha potuto fare per mantenere il tono muscolare in sicurezza.

Malgrado i numerosi problemi Barlaam è diventato un vero e proprio campione: sette volte campione del mondo, otto volte campione europeo, primatista mondiale nei 50 e 100 stile libero, nei 50 e 100 dorso e nei 50 delfino categoria S9.

I genitori di Simone Barlaam

Il papà di Simone si chiama Riccardo ed è corrispondente per Il Sole 24 ore a New York. La mamma del campione di nuoto si chiama Claudia. Simone ha una sorella, Alice, di due anni più piccola di lui.

La fidanzata

L’azzurro è felicemente fidanzato con Alice Tai, una della giovani promesse della nazionale inglese di nuoto paralimpico.