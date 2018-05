Stefania Pezzopane difende Simone Coccia Colaiuta dalle accuse terribili della ex moglie

ROMA – Una donna accusa Simone Coccia Colaiuta di essere la sua ex moglie e di averlo denunciato perché non paga gli alimenti al loro figlio. La storia viene sollevata da Barbara D’Urso a Domenica Live, che ne parla con la compagna Stefania Pezzopane, che replica: “Si approfitta del fatto che è nella casa del Grande Fratello, il figlio Loris ha il mio numero, se ha bisogno di me può chiamarmi”.

La Pezzopane spiega che ormai la questione è “materia di avvocati” e si sa: “Chi dice le bugie paga prezzo”. La vicenda è stata tirata fuori dalla D’Urso, che spiega come sulla rivista Di Più l’ex moglie di Simone abbia lanciato pesanti accuse.

La parlamentare spiega che la scelta di lanciare le accuse mentre Simone è nella casa non è stata propriamente corretta, ma che il suo compagno appena uscirà dall’avventura televisiva potrà difendersi affidandosi ai suoi avvocati. Inoltre la Pezzopane ha un ottimo rapporto con Loris, che sa di poterla chiamare ogni volta che ha bisogno di lei, e invita a non suscitare clamore mediatico e che queste questioni si discuteranno nelle sedi appropriate.

