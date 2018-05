ROMA – Simone Coccia Colaiuta e Lucia Bramieri: se non è un flirt si può certamente però parlare di intesa nella Casa del Grande Fratello [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

In un momento di relax, i due hanno fantasticato su una possibile finale insieme: “Ti farò uno streaptease da paura se dovessimo arrivare alla fine – le ha promesso il compagno di Stefania Pezzopane – Ho già in mente tutto l’outfit”. E lei con grande complicità gli ha risposto: “E io ti dirò dove mi piace mordere, sarò imbarazzatissima”.

Proprio alla vigilia del reality Barbara D’Urso aveva reso noto che i due si erano scambiati alcuni sms. La conduttrice, infatti, ha svelato in diretta che Lucia le avrebbe fatto leggere il contenuto dei messaggi ed ha aggiunto: “Io non sarei contenta se il mio fidanzato mandasse messaggi così alle 2 di notte (…) Erano belli forti”. Quindi ha chiesto ulteriori delucidazioni alla Bramieri, che ha confermato di aver conosciuto Simone, ma solo virtualmente. “E’ una cosa datata, risale ad alcuni anni fa. Non l’ho mai incontrato. Non ho mai avuto occasione di bere un caffè con lui. C’era stata occasione di scambiarci messaggi, ma non ricordo neanche il perché. Che sms erano? “Degli sms un po’ così… un po’ galletto (…) Io non ho raccolto (…) Forse per loro era un momento un po’ così (…) Stefania non ha motivo di temere nulla, perché con lui non ho avuto alcun tipo di confidenza”. Quindi la precisazione di Barbara: “Stefania Pezzopane sa e ci è passata sopra”.