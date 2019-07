Simone Coccia Colaiuta rivede Lucia Bramieri dopo il Gf Vip

ROMA – Simone Coccia Colaiuta su Instagram dichiara il suo amore per l’onorevole Stefania Pezzopane (che ora è in vacanza con lui in Abruzzo e con cui è fidanzato da cinque anni), ma solo pochi giorni fa l’ex gieffino ha rivisto Lucia Bramieri, sua vecchia ossessione nonché coinquilina nella Casa del “Grande Fratello”.

Lo svela, in esclusiva, Spy nel numero in edicola da venerdì 26 luglio. Occasione, una cena danzante vicino a Varese dove tra ricordi, scherzi, abbracci e balli hot si è riaccesa la scintilla. E quando la musica è finita, per loro la festa è continuata altrove.

Recentemente Simone Coccia Colaiuta si è fatto trapiantare i capelli in Turchia. L’ex concorrente del Grande Fratello pubblica delle foto su Instagram insieme allo staff medico e scrive che l’intervento è “perfettamente riuscito, torno a sorridere”.

Si è trattato di un intervento delicato durato ben 8 ore. Oltre alle foto con lo staff, Coccia Colaiuta ha condiviso ogni momento all’interno della sala operatoria.

“Il motivo per il quale ho deciso di rendere pubblica questa foto è perché non bisogna assolutamente vergognarsi di aver fatto un passo così importante – ha scritto nel post – ma soprattutto la mia pubblicazione l’ho fatta per dar forza a tutti coloro che vorrebbero fare il mio stesso passo, ma ostacolati dal giudizio altrui che spesso e volentieri portano a non fare ciò che si vorrebbe. Siate liberi, voletevi bene, fate ciò che per voi è giusto senza prendere in considerazione il giudizio negativo delle persone che magari vorrebbero fare altrettanto ma non possono. Chi si deve vergognare, non chi ha deciso di fare un passo importante per la propria vita e per il proprio benessere, ma chi giudica le scelte altrui specie quelle che vi rendono felici”. (Fonte Spy).