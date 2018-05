ROMA – Barbara Ippoliti, l’ex moglie di Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato della parlamentare Pd Stefania Pezzopane, lo accusa di non pagare, da diverso tempo, gli alimenti al figlio Loris. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] A Pomeriggio 5 è stato riportato l’accorato sfogo dell’ex moglie: “Non paghi il mantenimento a tuo figlio (300 euro mensili). Io non mi sono arresa e sono riuscita a trovare un lavoro in un call center, è precario ma tengo duro altrimenti non saprei cosa dare da mangiare a mio figlio”.

L’attacco contro Simone Coccia Colaiuta è sempre più pesante: “Quando ti chiedo i soldi, mi rispondi che non li hai perché non hai lavoro, questo perché continui a desiderare di lavorare nel mondo dello spettacolo, ma perché non ti trovi un lavoro vero?”.

La replica di Simone non si è fatta attendere: “In passato ci sono stati dei problemi per quanto riguarda il mantenimento. La situazione si sta ripristinando. E’ tutto in mano al giudice. Qualsiasi cosa ho gliela dò.”

A riprova della buona fede del concorrente del Grande Fratello, ci sono alcune ricevute di pagamento, affidate alla mamma, che testimonierebbero l’esatto contrario.

In una lettera rilasciata a Di Più, però, Barbara ha confessato di non aver mai voluto intaccare il legame tra papà e figlio: “Simone tuo figlio ti vuole un bene dell’anima. Ti assomiglia molto ed è pieno di qualità. Non lasciarlo ai margini della tua vita. Ogni volta che ti vede in televisione al Grande Fratello dice che è orgoglioso di te. Dice che sei il suo esempio e che da grande vuole diventare bello e forte come te”.