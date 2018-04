L’AQUILA – Simone Coccia Colaiuta, 35 anni, modello e attore, fidanzato della sanatrice Pd Stefania Pezzopane, è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Per la prima puntata, Simone Coccia Colaiuta si è presentato con un costume fluorescente alla Borat: “Nella Casa del Grande Fratello il problema più grande saranno le donne”. Barbara D’Urso ribatte: “Dice che ha avuto quasi duemila donne nella sua vita” ma Colaiuta poi, tiene subito a precisare che “conosciuta Stefania (Pezzopane ndr), ho dovuto appendere il perizoma alle stampelle, ora metto i boxer. So’ fidanzato, ma qua se butti l’occhio ‘na volta o due, … Stefa’, stai tranquilla: se non ti fidi mo’ non te fidi più”.