Simone Coccia Colaiuta: “Se sono al Grande Fratello è grazie a…”

ROMA – “Ecco il fidanzato di una senatrice: lei si batte per i diritti delle donne, lui dice di averne avute 2mila”. Fa discutere, sui social e non solo, la presenza del fidanzato della senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane, Simone Coccia Colaiuta, al Grande Fratello.

Fa discutere, soprattutto, per le frasi di Coccia Colaiuta. Frasi come: “Ho avuto circa 2mila donne, poi ho conosciuto la mia ragazza che è una senatrice e ho appeso il perizoma al chiodo”. E ancora: “Nella casa il problema più grande saranno le donne. Anche se sò fidanzato, però, mi fanno perdere la testa. Ce butti l’occhio una volta, due volte, poi tre. E Dio vede e provvede. Stefà stai tranquilla perché se non ti fidi ora non ti deve fidare più”.

E ancora: “Non è che qualcuno mi ha raccomandato a stare con la senatrice. Che poi la nostra storia ha avuto evoluzioni positive e negative, quello sì… Ma parliamoci chiaro, se io e Luigi (fidanzato di Nina Moric, ndr) stiamo qui è perchè abbiamo due relazioni importanti”.

Frasi che fanno infuriare anche Cristiano Malgioglio, uno degli opinionisti del Grande Fratello: “Son rimasto colpito quando hai detto che hai avuto quasi 2000 donne, non è un vanto, perché le donne non sono Kleenex. E il rispetto per la tua donna, con la quale stai da 4 anni?”. E, soprattutto, fanno infuriare gli elettori del Pd (e non solo):

