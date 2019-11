ROMA – Simone Coccia attacca Elena Morali su Instagram. Il post arriva dopo le rivelazioni di Daniele Di Lorenzo, Il produttore cinematografico che a Pomeriggio 5 ha raccontato di essere stato l’amante di Elena Morali fino a pochi giorni prima. La modella avrebbe così tradito il suo compagno, il comico Scintilla, per circa un anno con Di Lorenzo.

Il produttore non si è fermato qui. Ha aggiunto che la Morali non provava alcun sentimento per Scintilla, ma portava avanti la storia solo perchè a Colorado funzionano come coppia. Poi ha svelato che Morali avrebbe frequentato anche un terzo uomo di cui però non ha voluto fare il nome. Sarebbe questa terza persona il motivo della rottura tra lui e la Morali.

Dopo queste rivelazioni alquanto forti, il modello e compagno della politica abruzzese Stefania Pezzopane ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Simone Coccia non ha dimenticato quanto accaduto tra lui e la Morali nella casa del Grande Fratello: Elena infatti, lo aveva accusato di averci provato con lei anche se già fidanzato.

Alla luce delle rivelazioni di Daniele Di Lorenzo, Simone Coccia ha postato su Instagram una foto di quel confronto avvenuto nella Casa del Gf. La didascalia è durissima: “A pensare che questa soggetta qui che neanche conosco per mia fortuna, venne al mio Grande Fratello a farmi la morale, senza prove e senza niente… Prima di venire a fare la morale a me, pensa a te, Morali… Che messi a confronto, io rispetto a te sono un santo.

Fonte: Instagram