ROMA – Simone Coccia piange per Lucia, lei: "Mi irrita anche solo guardarti". Seduti al tavolo in giardino, a poche ore dalla finale del Grande Fratello, la commessa romana e il fidanzato della onorevole Stefania Pezzopane fanno un bilancio del loro rapporto nella Casa.

Tra i due c’è sempre stata una antipatia reciproca. E così, mentre Simone prova a cercare un riavvicinamento, Lucia prende definitivamente le distanze: “Non credo minimamente alle tue lacrime, mi irrita anche solo guardarti. Penso che in ogni cosa che tu fai c’è un secondo fine. Uscita da qua non me potrà fregare di meno: penso che non ti conoscerò mai, per me stessa e per le sensazioni che mi provochi”. CLICCA QUI PER IL VIDEO.