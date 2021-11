Simone Cristicchi chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, dove vive, Instagram, Sanremo, biografia e carriera. Il cantautore Simone Cristicchi è ospite questa sera 18 novembre del programma La versione di Fiorella. Il programma condotto da Fiorella Mannoia è in onda in seconda serata su Rai3 dalle 23:15.

Dove e quando è nato, età, biografia di Simone Cristicchi

Simone Cristicchi è nato a Roma il 5 febbraio del 1977. Ha 44 anni. Fin da adolescente si appassiona ai fumetti e a 16 anni gli viene offerto un contratto come disegnatore per il Tiramolla della Comic Art. Cristicchi rifiuta per continuare gli studi al Liceo Classico Francesco Vivona di Roma. Si iscrive al corso di laurea in Storia dell’arte all’Università di Roma Tre ma non consegue la laurea. A 17 anni fa il suo esordio nel mondo della musica creando un gruppo rock.

Nel 1998 Cristicchi vince il Concorso Nazionale Cantautori, conquistando il Premio SIAE per il miglior brano con L’uomo dei bottoni. Nel 2000 Cristicchi apre i concerti di Max Gazzè e Niccolò Fabi, firmando poi un contratto con l’etichetta Carosello Records che pubblica il suo primo singolo, Elettroshock.

Moglie, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Simone Cristicchi

Cristicchi è sposato dal 2010 con Sara Quattrini, archeologa romana. La coppia è convolata a nozze con un’intima cerimonia a cui hanno preso parte pochi amici intimi e i parenti più stretti. La coppia ha due figli: Tommaso, nato nel 2008 e Stella, nata nel 2011. Cristicchi vive con la sua famiglia ad Ariccia, zona dei Castelli vicino Roma. Profilo Instagram: cristicchi.

La carriera di Simone Cristicchi

La svolta nella carriera del cantautore arriva nel 2005, grazie a quello che lo stesso Cristicchi definisce “tormentone involontario”, Vorrei cantare come Biagio. Nello stesso anno esce il primo album, Fabbricante di canzoni, trainato dal secondo singolo di successo, Studentessa universitaria. Nel 2006 Cristicchi partecipa al 56º Festival di Sanremo con il brano Che bella gente, classificandosi al secondo posto nella categoria Giovani.

Nel 2007 vince il 57º Festival di Sanremo, nella categoria Campioni, con la canzone Ti regalerò una rosa. Nello stesso anno esce il suo secondo album, Dall’altra parte del cancello. Nel 2010 il cantautore prende parte al Festival di Sanremo nella sezione Artisti con il brano Meno male. Il brano giunge in finale ma non entra nello spareggio a tre per la canzone vincitrice. Nel 2010 esce anche il suo terzo album, Grand Hotel Cristicchi. Nel 2013 partecipa al Festival di Sanremo presentando i brani La prima volta (che sono morto) e Mi manchi, che anticipano l’uscita del disco Album di famiglia.

