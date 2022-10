Simone Di Pasquale chi è: età, dove e quando è nato, fidanzata, figli, vita privata, Ballando con le stelle. Il ballerino è ospite o Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda su Rai Uno dalle ore 14.

Simone Di Pasquale: età e dove e quando è nato

Simone Di Pasquale è nato il 27 febbraio 1978, ha 44 anni di età ed è del segno zodiacale dei Pesci. E’ alto 187 centimetri e pesa 85 chili. Di professione fa il ballerino, insegnante e personaggio televisivo. Su Instagram ha decine di migliaia di followers.

Ballerino professionista, inizia da giovanissimo ad approcciarsi al mondo della danza dedicandosi alla danza sportiva. A soli 10 anni comincia a gareggiare in competizioni sia nazionali che internazionali ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. Dal 1998 è in coppia con la ballerina Natalia Titova, con la quale ottiene numerosi premi. Nel 2000 ha aperto una scuola di danza a Roma. Nel 2005 partecipa alla prima edizione di Ballando con le Stelle in coppia con Hoara Borselli e partecipa a numerosi programmi tv come ospite tra cui Miss Italia e Don Matteo. Lavora anche in diversi musical, tra cui La febbre del sabato sera.

La vita privata di Simone Di Pasquale

Simone di Pasquale non ha figli. Attualmente è innamorato di Maria, una donna lontana dal mondo dello spettacolo e che il ballerino conosceva già da molto tempo. Non molto tempo fa Di Pasquale, durante una lunga intervista al settimanale DiPiù ha raccontato: “Frequento una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo, la conosco da 14 anni ma solo di recente abbiamo iniziato a stare insieme e vedremo se con lei riuscirò a realizzare uno dei più grandi sogni della mia vita mettere su famiglia“.

Dal 1998 al 2005, il ballerino è stato fidanzato con Natalia Titova ora compagna di Massimiliano Rosolino. A Vieni da me, il programma di Caterina Balivo, Simone ha raccontato: “Io incontro Natalia nel 1998. Terminate le scuole superiori, chiedo al mio coreografo di trovare una ballerina che fosse interessata come me. Mi hanno dato il contatto di Natalia: ci siamo scambiati qualche fax e sono andato a prenderla a Fiumicino e da lì è nato il nostro rapporto professionale e umano. Abbiamo ballato insieme sette anni, poi abbiamo intrapreso due strade diverse ed oggi abbiamo un bellissimo rapporto”.