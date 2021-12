Simone Di Pasuale chi è: età, dove e quando è nato, fidanzata attuale ed ex, figli, vita privata, Ballando con le stelle. Il ballerino è ospite o Oggi è un altro giorno in onda su Rai Uno dalle ore 14.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso: la biografia di Simone Di Pasquale

Simone Di Pasquale è nato il 27 Febbraio 1978, ha 43 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. E’ alto 187 centimetri e pesa 85 chili. Di professione fa il ballerino, insegnante e personaggio televisivo. Su Instagram ha 39 mila followers.

Ballerino professionista, inizia da giovanissimo ad approcciarsi al mondo della danza dedicandosi alla danza sportiva. A soli 10 anni comincia a gareggiare in competizioni sia nazionali che internazionali ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. Dal 1998 è in coppia con la ballerina Natalia Titova, con la quale ottiene numerosi premi. Nel 2000 ha aperto una scuola di danza a Roma. Nel 2005 partecipa alla prima edizione di Ballando con le Stelle in coppia con Hoara Borselli e partecipa a numerosi programmi tv come ospite tra cui Miss Italia e Don Matteo. Lavora anche in diversi musical, tra cui La febbre del sabato sera.

Dal 29 gennaio 2021 fa parte del programma “Il Cantante Mascherato” condotto sempre da Milly Carlucci. Di Pasuale e la collega Sara Di Vaira investigano per provare a raccogliere indizi sui cantanti dietro le maschere del programma.

Simone Di Pasquale anche quest’anno fa parte del cast degli insegnanti di danza del programma Ballando con le Stelle. A quanto pare però, al termine della stagione lascerà il programma insieme a Sara Di Vaira. Nella puntata dell’11 dicembre ha infatti detto: “Dopo 16 anni potrebbe essere la mia ultima esibizione a Ballando. Mi piacerebbe continuare a ballare per tutta la vita, però c’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti“.

La fidanzata Maria e la ex Natalia Titova, la vita privata di Simone Di Pasquale

Simone di Pasquale non ha figli. Attualmente è innamorato di Maria, una donna lontana dal mondo dello spettacolo e che il ballerino conosceva già da molto tempo. Non molto tempo fa Di Pasquale, durante una lunga intervista al settimanale DiPiù ha raccontato: “Frequento una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo, la conosco da 14 anni ma solo di recente abbiamo iniziato a stare insieme e vedremo se con lei riuscirò a realizzare uno dei più grandi sogni della mia vita mettere su famiglia“.

Dal 1998 al 2005, il ballerino è stato fidanzato con Natalia Titova ora compagna di Massimiliano Rosolino. A Vieni da me, il programma di Caterina Balivo, Simone ha raccontato: “Io incontro Natalia nel 1998. Terminate le scuole superiori, chiedo al mio coreografo di trovare una ballerina che fosse interessata come me. Mi hanno dato il contatto di Natalia: ci siamo scambiati qualche fax e sono andato a prenderla a Fiumicino e da lì è nato il nostro rapporto professionale e umano. Abbiamo ballato insieme sette anni, poi abbiamo intrapreso due strade diverse ed oggi abbiamo un bellissimo rapporto”.

La Balivo gli ha chiesto: “Ma quando hai visto per la prima volta Natalia a Fiumicino la prima volta, cosa hai pensato?”. E lui ha ammesso: “Ho avuto un mancamento. Non mi aspettavo di trovare questa ragazza bruna, con i capelli lunghi e uno stacco di coscia di due metri”. Parlando del nuovo compagno Massimiliano Rosolino, Simone ha concluso: “Oggi ha un uomo meraviglioso ed è mamma di due splendide bambine”.