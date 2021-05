Chi è Simone Liberati età, altezza, fidanzata, moglie, figli, vita privata, Chiamami ancora amore, vero nome, biografia e carriera dell’attore. Liberati è uno dei protagonisti della serie tv Chiamami ancora amore, mentre la protagonista femminile è Greta Scarano.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Simone Liberati

L’attore è nato a Roma il 27 aprile 1988, quindi ha 33 anni. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Sappiamo che nella vita fa l’attore e che è uno dei protagonisti della serie tv, con Greta Scarano, Chiamami ancora amore.

La moglie, la fidanzata, i figli: vita privata di Simone Liberati

Ancora sulla vita privata, non abbiamo molte informazioni. L’attore dovrebbe essere single. In questo momento, la sua attenzione è focalizzata soprattutto sui suoi prossimi progetti professionali. Liberati non dovrebbe avere figli, né dovrebbe essere sposato. L’attore non ama parlare né di gossip, né della sua vita privata. La sua attenzione è concentrata unicamente sul lavoro.

Dal Nastro d’argento agli altri premi vinti dall’attore Simone Liberati

Liberati è uno degli attori emergenti del movimento italiano. Nel corso della sua giovane carriera, ha già vinto diversi riconoscimenti come attore. Riportiamo di seguito, i più importanti: